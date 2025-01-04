Про це повідомляє iROZHLAS.
Зазначається, що словацька компанія також забезпечує транскордонну передачу електроенергії через усі ділянки в стандартному режимі.
Навесні 2024 року SEPS продовжила ще на 12 місяців контракт, за яким вона може постачати до 150 мегаватів електроенергії в українську систему. При цьому за перші 11 місяців минулого року чистий експорт електроенергії зі Словаччини в Україну сягнув 2,43 тераватт-години, що в 3,5 раза перевищує обсяг за аналогічний період 2023 року.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово погрожував Києву припиненням постачання електроенергії у відповідь на зупинку транзиту російського газу через Україну після закінчення терміну дії відповідного контракту між російською компанією “Газпром” і українським “Нафтогазом”.
Колишній міністр економіки Словаччини Карел Гірман раніше казав про те, що електроенергію Україні продають трейдери, а не держава, а Словаччина потрапить у конфлікт всередині ЄС після припинення постачання електроенергії в Україну.
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