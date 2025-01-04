Попри погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, державна компанія SEPS, яка є оператором системи електропередачі в країні, заявила про готовність забезпечувати постачання електроенергії в Україну в рамках аварійної допомоги.

Про це повідомляє iROZHLAS.

Зазначається, що словацька компанія також забезпечує транскордонну передачу електроенергії через усі ділянки в стандартному режимі.

Навесні 2024 року SEPS продовжила ще на 12 місяців контракт, за яким вона може постачати до 150 мегаватів електроенергії в українську систему. При цьому за перші 11 місяців минулого року чистий експорт електроенергії зі Словаччини в Україну сягнув 2,43 тераватт-години, що в 3,5 раза перевищує обсяг за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово погрожував Києву припиненням постачання електроенергії у відповідь на зупинку транзиту російського газу через Україну після закінчення терміну дії відповідного контракту між російською компанією “Газпром” і українським “Нафтогазом”.

Колишній міністр економіки Словаччини Карел Гірман раніше казав про те, що електроенергію Україні продають трейдери, а не держава, а Словаччина потрапить у конфлікт всередині ЄС після припинення постачання електроенергії в Україну.