Про це пише ABC News.
За повідомленням місцевої влади, авіатроща сталася біля торгового центру Roosevelt 31 січня близько 18:30 після вильоту з аеропорту Північно-Східної Філадельфії. Під час авіатрощі місцеві почули гучний вибух, а потім спалахнула пожежа.
Мер Філадельфії Шерелл Паркер зазначила, що поки влада не може надати інформацію про кількість загиблих й закликала до молитви.
Авіакомпанія Rescue Air Ambulanc зауважила, що на борту було чотири члени екіпажу, пацієнт та його супровід.
“На цей момент ми не можемо підтвердити, що хтось вижив”, – йдеться в заяві компанії.
Своєю чергою у лікарні Shriner’s Hospital уточнили, що дитина отримала допомогу в лікарні Філадельфії й після цього її разом із матір’ю доправили на батьківщину в Мексику на авіаційній машині швидкої допомоги.
Президент США Дональд Трамп прокоментував авіакатастрофу: “Дуже сумно бачити падіння літака у Філадельфії, штат Пенсільванія. Більше втрачених невинних душ. Наші люди повністю залучені. Чудова робота. Нехай Бог вас усіх благословить”.
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