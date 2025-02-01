У місті Філадельфія розбився медичний транспортний літак Learjet 55, на борту якого були дитина та матір'ю та ще чотири людини.

Про це пише ABC News.

За повідомленням місцевої влади, авіатроща сталася біля торгового центру Roosevelt 31 січня близько 18:30 після вильоту з аеропорту Північно-Східної Філадельфії. Під час авіатрощі місцеві почули гучний вибух, а потім спалахнула пожежа.

Мер Філадельфії Шерелл Паркер зазначила, що поки влада не може надати інформацію про кількість загиблих й закликала до молитви.

Авіакомпанія Rescue Air Ambulanc зауважила, що на борту було чотири члени екіпажу, пацієнт та його супровід.

“На цей момент ми не можемо підтвердити, що хтось вижив”, – йдеться в заяві компанії.

Своєю чергою у лікарні Shriner’s Hospital уточнили, що дитина отримала допомогу в лікарні Філадельфії й після цього її разом із матір’ю доправили на батьківщину в Мексику на авіаційній машині швидкої допомоги.

Президент США Дональд Трамп прокоментував авіакатастрофу: “Дуже сумно бачити падіння літака у Філадельфії, штат Пенсільванія. Більше втрачених невинних душ. Наші люди повністю залучені. Чудова робота. Нехай Бог вас усіх благословить”.