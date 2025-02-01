Про це пише ABC News.

За повідомленням місцевої влади, авіатроща сталася біля торгового центру Roosevelt 31 січня близько 18:30 після вильоту з аеропорту Північно-Східної Філадельфії. Під час авіатрощі місцеві почули гучний вибух, а потім спалахнула пожежа.

Мер Філадельфії Шерелл Паркер зазначила, що поки влада не може надати інформацію про кількість загиблих й закликала до молитви.

Авіакомпанія Rescue Air Ambulanc зауважила, що на борту було чотири члени екіпажу, пацієнт та його супровід.

“На цей момент ми не можемо підтвердити, що хтось вижив”, – йдеться в заяві компанії.

Своєю чергою у лікарні Shriner’s Hospital уточнили, що дитина отримала допомогу в лікарні Філадельфії й після цього її разом із матір’ю доправили на батьківщину в Мексику на авіаційній машині швидкої допомоги.

Президент США Дональд Трамп прокоментував авіакатастрофу: “Дуже сумно бачити падіння літака у Філадельфії, штат Пенсільванія. Більше втрачених невинних душ. Наші люди повністю залучені. Чудова робота. Нехай Бог вас усіх благословить”.