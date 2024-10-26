Пані посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила на тому, що Росія має бути притягнута до відповідальності за атаки по цивільних об'єктах.

Про це йдеться у дописі посадовиці в соцмережі X.

Брінк наголосила, що Росія щоночі запускає по Україні ударні безпілотники та ракети, а цілями часто стають цивільні об’єкти – за це Росія має бути притягнута до відповідальності.

“Щоночі Росія запускає безпілотники та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні цілі. Сьогодні вночі внаслідок російської атаки загорілась багатоповерхівка у Києві. Росія має бути притягнута до відповідальності”, – наголосила пані посол.

Нагадаємо, ввечері у п’ятницю, 25 жовтня, росіяни атакували Київ безпілотниками. Внаслідок атаки у Соломʼянському районі загинула неповнолітня дівчина, ще шестеро людей отримали поранення.

Крім того, внаслідок нічної ворожої атаки на Київщину загинула жінка, поранення отримав 13-річний хлопчик.