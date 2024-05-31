У Києві відсутні фахівці, які займаються ремонтом доріг. Внаслідок мобілізації, дефіцит кадрів у КП "Київавтодор" становить 28-30%. Зараз було відкрито десятки вакансій, в яких потрібні водії, слюсарі, дорожні робітники та інші.

Про це повідомляє КМДА.

На сьогоднішній день, в Збройних Силах України, близько 17% дорожників. Особливо відчувається нестача кадрів у Голосіївському районі (не вистачає 30% працівників), у Дніпровському районі (28%) та Солом’янському (18%). Кількість осіб, які приєднуються до військової служби, постійно зростає.

Перелік посад, на яких не вистачає фахівців у “Київавтодор” виглядає наступним чином:

водій автотранспортних засобів;

тракторист;

асфальтобетонник;

машиніст;

дорожній робітник;

електрогазозварник;

слюсар-електрик;

маляр-штукатур;

механік;

економіст;

юрисконсульт;

інженер з охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, що після ухвалення Верховною Радою нового закону, мобілізація в Україні збільшилася, про це повідомив Володимир Зеленський на пресконференції з учасниками саміту Україна–Північна Європа. Йдеться про закон щодо посилення мобілізації №10449.

Президент заявив, що під час війни мобілізація є обов’язковою і триває неперервно. Зеленський підкреслив, що реєстрація військовозобов’язаних є обов’язковою (це стосується оновлення даних), але це не означає, що кожна людина першочергово буде відправлена на фронт.