Про це повідомляє КМДА.
На сьогоднішній день, в Збройних Силах України, близько 17% дорожників. Особливо відчувається нестача кадрів у Голосіївському районі (не вистачає 30% працівників), у Дніпровському районі (28%) та Солом’янському (18%). Кількість осіб, які приєднуються до військової служби, постійно зростає.
Перелік посад, на яких не вистачає фахівців у “Київавтодор” виглядає наступним чином:
- водій автотранспортних засобів;
- тракторист;
- асфальтобетонник;
- машиніст;
- дорожній робітник;
- електрогазозварник;
- слюсар-електрик;
- маляр-штукатур;
- механік;
- економіст;
- юрисконсульт;
- інженер з охорони навколишнього середовища.
Нагадаємо, що після ухвалення Верховною Радою нового закону, мобілізація в Україні збільшилася, про це повідомив Володимир Зеленський на пресконференції з учасниками саміту Україна–Північна Європа. Йдеться про закон щодо посилення мобілізації №10449.
Президент заявив, що під час війни мобілізація є обов’язковою і триває неперервно. Зеленський підкреслив, що реєстрація військовозобов’язаних є обов’язковою (це стосується оновлення даних), але це не означає, що кожна людина першочергово буде відправлена на фронт.
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