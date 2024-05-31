Про це повідомляє КМДА.

На сьогоднішній день, в Збройних Силах України, близько 17% дорожників. Особливо відчувається нестача кадрів у Голосіївському районі (не вистачає 30% працівників), у Дніпровському районі (28%) та Солом’янському (18%). Кількість осіб, які приєднуються до військової служби, постійно зростає.

Перелік посад, на яких не вистачає фахівців у “Київавтодор” виглядає наступним чином:

  • водій автотранспортних засобів;
  • тракторист;
  • асфальтобетонник;
  • машиніст;
  • дорожній робітник;
  • електрогазозварник;
  • слюсар-електрик;
  • маляр-штукатур;
  • механік;
  • економіст;
  • юрисконсульт;
  • інженер з охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, що після ухвалення Верховною Радою нового закону, мобілізація в Україні збільшилася, про це повідомив Володимир Зеленський на пресконференції з учасниками саміту Україна–Північна Європа. Йдеться про закон щодо посилення мобілізації №10449.

Президент заявив, що під час війни мобілізація є обов’язковою і триває неперервно. Зеленський підкреслив, що реєстрація військовозобов’язаних є обов’язковою (це стосується оновлення даних), але це не означає, що кожна людина першочергово буде відправлена на фронт.

  • Кількість мобілізованих збільшилась після ухвалення закону, – Зеленський
  • 1,3 млн військовозобов’язаних оновили дані через застосунок “Резерв+”, з них 15 тис. за кордоном
  • У Міноборони розказали, чи розсилатимуть повістки через «Резерв+»