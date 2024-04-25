У київських військкоматах виникають черги, і не всі встигають потрапити на прийом. Це стосується чоловіків, які, згідно з новим законом, повинні оновити свої особисті дані.

Про це вчора розповіла Юлія Бартле, мати одного з військовозобов’язаних, у Facebook.

“9.30 прийом у військкоматі, який має бути з 9.00 до 13.00, досі не почався. Потрапити сьогодні у військомат зможе не більше 10-20 людей. Вчора пройшло 24 людини, позавчора 10. В черзі біля ста, і люди приходять. Тобто закон прийняли, люди хочуть оновити дані, а зробити не можуть”, — написала вона.

Жінка вказує, її молодшому синові необхідно оновити документи, але він не зміг туди потрапити через чергу з третьої спроби. Чергу вони займали близько 6:20 ранку, й навіть так він 39-й в черзі.

“Запрошую журналістів до військомату одного з районів Києва постояти разом”, — написала Юлія.

Нагадаємо, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає зміцнення процедур мобілізації в Україні. Згідно з цим документом, після того, як законопроєкт отримує силу закону, розпочинається 60-денний термін.

Протягом цього періоду всі чоловіки, які визнані військовозобов’язаними, мають з’явитися в ТЦК або СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто не виконають це, автоматично визнаються ухилянтами.

Також, Сухопутні війська повідомили, що ТЦК працюють 24/7:

“Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час”.