У неділю, 19 січня, на столичній радіостанції “Армія FM” вибухнув невідомий боєприпас, унаслідок чого радіоведуча отримала поранення.

Про це повідомляє поліція Києва.

На місці події уже працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. За попередньою інформацією, вибухнув армійський підривач, який знаходився у приміщенні як експонат. Як повідомили представники радіостанції, цей підривач був на радіостанції ще з 2019 року.

Внаслідок вибуху постраждала жінка 1999 року народження, її госпіталізували.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Всі обставини події зʼясовуються.

За даними джерел “Української правди”, вибух стався сьогодні вранці, близько 10:50, в Центральному Будинку офіцерів ЗСУ на вулиці Грушевського.

Радіоведуча каналу “Армія FM” під час ефіру взяла до рук донний підривач “ВП-9” та почала ним маніпулювати в руках, внаслідок чого відбувся вибух. Цей підривач раніше до студії приніс один із запрошених гостей військовослужбовців, як використаний макет боєприпасу.

Радіоведуча внаслідок вибуху отримала осколкові поранення руки та живота. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів, її стан стабільний.