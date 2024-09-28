Про це повідомив в.о. сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар у Telegram-каналі.
“На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 29 та 30 вересня. Співчуття рідним і близьким. Ніколи не забудемо і не пробачимо!” — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці у суботу, 28 вересня, російські війська завдали авіаційного удару по закладу охорони здоров’я в обласному центрі, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На момент вибухів у медичному закладі Сум перебувало 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників.
Станом на 12:38 встановлена загибель дев’ятьох людей, ще 12 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.