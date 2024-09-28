У Сумах 29 та 30 вересня оголошено Днями жалоби за загиблими під час дронової атаки на лікарню, яка забрала дев'ять життів.

Про це повідомив в.о. сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар у Telegram-каналі.

“На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 29 та 30 вересня. Співчуття рідним і близьким. Ніколи не забудемо і не пробачимо!” — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці у суботу, 28 вересня, російські війська завдали авіаційного удару по закладу охорони здоров’я в обласному центрі, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На момент вибухів у медичному закладі Сум перебувало 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників.

Станом на 12:38 встановлена загибель дев’ятьох людей, ще 12 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.