Про це пише NBC News.

У Сирії широкий резонанс викликали повідомлення про те, що нове керівництво країни планує запровадити кардинальні зміни в навчальній програмі.

Міністерство освіти Сирії оголосило про зміни в дописі на Facebook у середу, в перший день нового року, опублікувавши 16 сторінок запланованих змін до навчальної програми країни. Деякі зміни були менш дивними, як-от видалення всіх згадок про поваленого диктатора Башара Асада та його покійного батька Хафеза Асада.

Однак інші зміни викликали блискавичну реакцію. Наприклад, видалення згадок про доісламську царицю стародавнього міста Пальміра, царицю Зенобію, а також імен та зображень доісламських божеств із навчальної програми середньої школи.

Водночас у підручнику з ісламської освіти для третього класу фразу “хоробрий, хто захищає батьківщину” було змінено на “заради Аллаха”.

“Звичайно, є сенс прибрати героїзацію поваленого режиму та пов’язані з ним концепції, але стирання історичних фактів та подій із боротьби нашого народу, назв з історії стародавніх цивілізацій… це показники й кроки (нової влади, — ред.), а не збіг обставин. І тут криється небезпека”, — написала сирійська письменниця та правозахисниця Рима Фліхан.

Наступного дня міністерство освіти Сирії пояснило, що навчальні програми залишаться в основному “без змін” — принаймні до тих пір, поки не будуть сформовані спеціалізовані комітети для їх перегляду та перевірки. Чи стало це відповіддю влади на зростаюче обурення громадськості, достеменно не відомо.

Міністр освіти Назір аль-Кадрі у заяві для NBC News заявив, що “те, що було зроблено з навчальними програмами, — це видалення певних параграфів, а не поправок до них”, загалом же навчальні програми залишаються незмінними.