У місті Торецьк, де нині тривають важкі міські бої, російські окупаційні війська переодягаються в цивільний одяг, чим ускладнюють роботу українських захисників.

Про це повідомила 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

Аеророзвідники підрозділу “Гюрза” помітили переодягнених російських солдатів під час розвідувальної-диверсійної діяльності та переміщення.

Зазначається, що за допомогою таких дій російська піхота намагається замаскуватися та відвести від себе увагу. Однак, у бригаді наголосили, що росіян видає їхня поведінка, однаковий одяг та в деяких випадках і наявність зброї.

“Утім, це все одно ускладнює роботу наших воїнів. Адже ЗСУ не “стріляє в усе, що рухається”, як це роблять окупанти”,— зазначають військові.

Нагадаємо, за даними Донецької ОВА, минулої доби росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 132 людини, у тому числі 12 дітей.