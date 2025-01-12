Про це повідомила 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.
Аеророзвідники підрозділу “Гюрза” помітили переодягнених російських солдатів під час розвідувальної-диверсійної діяльності та переміщення.
Зазначається, що за допомогою таких дій російська піхота намагається замаскуватися та відвести від себе увагу. Однак, у бригаді наголосили, що росіян видає їхня поведінка, однаковий одяг та в деяких випадках і наявність зброї.
“Утім, це все одно ускладнює роботу наших воїнів. Адже ЗСУ не “стріляє в усе, що рухається”, як це роблять окупанти”,— зазначають військові.
Нагадаємо, за даними Донецької ОВА, минулої доби росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 132 людини, у тому числі 12 дітей.
- На фронті за добу відбулося 184 боєзіткнення: Покровський напрямок лідирує за кількістю атак
- Окупанти просунулися на Донеччині біля Курахового та Торецька — DeepState
- Російські окупанти контролюють половину території міста Торецьк, — МВА