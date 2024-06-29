23-річний чоловік із Хмельниччини підірвав гранату в центрі Луцька, його затримали.

Про це йдеться у повідомленні УСБУ у Волинській області.

«У результаті комплексних заходів, співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста. Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини», – йдеться у повідомленні.

Мотиви його вчинку наразі встановлюються, зазначили в СБУ.

«Від вибуху ніхто не постраждав. Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії», – кажуть у відомстві.