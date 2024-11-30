Росіяни на тимчасово окупованій Херсонщині без обґрунтувань та пояснень розпочали вилучати човни у цивільних.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

“У такий спосіб кремлівські війська намагаються вирішити дефіцит плавзасобів у своїх рядах. Схоже вже відбувалося на тій же багатостраждальній Херсонщині рік тому. Тоді окупанти вилучені човни “офіційно” передали на баланс підрозділам російських терористичних військ”, — йдеться у повідомленні.

Раніше, як стверджують в ЦНС, росіяни намагались переконувати містян віддати на потреби “сво” свої плавзасоби, наразі ж окупанти “влаштували справжню облаву на приватні домогосподарства”.

“Відбирають не тільки катери чи рибальські лодки, але й гумові надувні човни”, — зазначають в ЦНС.