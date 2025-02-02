Операції з вибухами в українських ТЦК курують російські спецслужби. Паралельно з цим в медіа посилюється кампанія, спрямована на зрив мобілізації в Україні.

Про це написав начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, що операції проти українських військових, зокрема з вибухами в ТЦК, курують структури Головного розвідувального управління і Федеральної служби безпеки РФ.

“Паралельно з цим посилюється і медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля з підриву мобілізації та вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають із 2024 року”, — додав Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні ввечері стався вибух біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині. Що саме призвело до вибуху, наразі встановлюється відповідними службами. Повідомляють про одного потерпілого, який отримав легкі поранення.

У суботу, 1 лютого, ще один вибух пролунав у ТЦК та СП в Рівному. Внаслідок інциденту загинула одна людина, а ще шестеро зазнали поранень.