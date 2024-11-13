Вибух стався на вулиці Тараса Шевченка. Попередні дані свідчать про те, що в автомобілі, де перебував військовий віком близько 40-45 років.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Постраждалому відірвало ноги, він помер на місці. За деякими даними, загиблим може бути капітан І рангу Чорноморського флоту.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв розповів, що о 09:53 до служби 112 надійшов виклик про загоряння автомобіля.

“Усередині автомобіля знаходився водій, його оперативно змогли евакуювати та передали співробітникам швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося. Від отриманих травм він помер”, – повідомив Розважаєв.

За його словами, загиблий дійсно був військовим, і цей випадок, можливо, є результатом диверсії.