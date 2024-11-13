Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Постраждалому відірвало ноги, він помер на місці. За деякими даними, загиблим може бути капітан І рангу Чорноморського флоту.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв розповів, що о 09:53 до служби 112 надійшов виклик про загоряння автомобіля.
“Усередині автомобіля знаходився водій, його оперативно змогли евакуювати та передали співробітникам швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося. Від отриманих травм він помер”, – повідомив Розважаєв.
За його словами, загиблий дійсно був військовим, і цей випадок, можливо, є результатом диверсії.
- Мустафі Джемілєву – 80 років.
- Окупанти намагаються створити у Криму бригаду БАРС.
- Україна не відкидає можливості вдарити по Кримському мосту, — речник ВМС ЗСУ.