В суботу, 3 серпня виявили тіло чоловіка в річці Тиса, що тривалий час перебувало у воді, про що свідчать зовнішні показники тіла.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Румунські прикордонники повідомили про виявлення тіла чоловіка на своєму боці кордону. Тіло, яке має ознаки тривалого перебування у воді, було знайдено вчора ввечері. Наразі уточнюється інформація щодо наявності документів.

Це вже 39-й випадок виявлення тіла чоловіка на річковій ділянці кордону з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що в річці Тиса знайшли мертвим зниклого два тижні тому у Карпатах 20-річного студента Львівського національного університету імені Івана Франка Олександра Гашевського.