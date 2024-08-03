Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Румунські прикордонники повідомили про виявлення тіла чоловіка на своєму боці кордону. Тіло, яке має ознаки тривалого перебування у воді, було знайдено вчора ввечері. Наразі уточнюється інформація щодо наявності документів.

Це вже 39-й випадок виявлення тіла чоловіка на річковій ділянці кордону з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що в річці Тиса знайшли мертвим зниклого два тижні тому у Карпатах 20-річного студента Львівського національного університету імені Івана Франка Олександра Гашевського.

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