Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ.

В результаті домовленостей президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, досягнутих під час візиту угорського лідера до Києва в липні цього року, у Будапешті відкрили першу державну двомовну середню школу та гімназію для українських дітей. Школа запрацювала сьогодні, 31 серпня.

Під час переговорів у Києві Зеленський наголошував на важливості створення освітніх закладів для українських дітей за кордоном та отримав запевнення від угорської сторони щодо підтримки цього проєкту.

Освітній процес здійснюватиметься українською мовою з 1 по 12 класи, а програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних. Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету Угорщини.