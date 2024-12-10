Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про продовження самопроголошеної "миротворчої місії" Угорщини щодо України. Заяву він зробив під час брифінгу в Будапешті наступного дня після зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Про це пише агентство AFP.

На переговорах Орбан зустрівся не лише з Трампом, але й з мільярдером Ілоном Маском та радником з питань національної безпеки Майком Волтцом. Обговорення зосереджувалися, зокрема, на ситуації в Україні. Петер Сійярто також був присутній під час цієї поїздки.

За словами Сійярто, перемога Дональда Трампа на президентських виборах стала радісною новиною для тих, хто виступає за мир в Україні. Міністр анонсував дві події в рамках угорської миротворчої ініціативи, які мають відбутися цього тижня, проте деталі залишилися не розкритими.