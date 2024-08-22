Угорщина знайшла спосіб забезпечити себе нафтою після того, як Україна у червні ввела часткову заборону на транзит російської нафти «Лукойл» через свою територію.

Про це заявив міністр-закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає угорське видання Hirado.

За словами посадовця, переговори щодо гарантування постачання нафти до Угорщини наближаються до фінішної прямої. Також він звинуватив Єврокомісію в тому, що та не вжила жодних заходів проти дій України, які «загрожували енергетичній безпеці Угорщини та Словаччини».

«На жаль, Європейська комісія продовжує поводитися неприйнятно у питанні фактичної заборони Україною постачання російської нафтової компанії “Лукойл” до Угорщини та Словаччини. Україна та ЄС мають угоду про асоціацію, згідно з якою Київ не може блокувати транзит енергоносіїв до країн-членів Євросоюзу», — заявив Сіярто.

Разом із цим він зауважив, що постачання природного газу до Угорщини відбувається безперебійно через газопровід «Турецький потік», який, за словами Сіярто, «не залежить від ескалації бойових дій між росією та Україною».