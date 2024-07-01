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Про це повідомили в ДСНС з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики повідомляють, що 2-4 липня у більшості областей України (крім західних, Житомирської, 3-4 липня і Вінницької та Київської областей) переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

“Будьте обережні! Дотримуйтеся правил пожежної безпеки і не провокуйте загорання на відкритих територіях!” наголосили у ДСНС.

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