Протягом минулої доби енергетики відновили живлення для 218 582 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 528 населених пунктів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За минулу добу через обстріли та бойові дії відбувались знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги було вимкнено обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення підстанцій, побутових та промислових споживачів. Під час огляду виявлено загоряння, яке було ліквідовано. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу території підстанції було вимкнено обладнання, через що знеструмились побутові споживачі та водоканал. Наразі живлення відновлено.

У Донецькій області бойові дії призвели до відключення повітряних ліній електропередач — без електроенергії залишились підстанція та житлові будинки.

У Сумській області через атаку дронів під час повітряної тривоги було знеструмлено підстанції, житлові будинки у двох областях, об’єкти енергетичної інфраструктури та промислові підприємства. На даний час електропостачання повністю відновлено.