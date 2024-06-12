Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі “Це ніхто не буде дивитись”.
Він нагадав, що закон про адміністративні послуги передбачає, що при зверненні громадян за державними послугами у них можуть вимагати військово-облікові документи — ця норма діяла ще задовго до війни.
“Це нормальний, правильний, природний процес. Процес продовжується. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він з’являтиметься все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава вимагатиме військово-обліковий документ”, — вважає Малюська.
Міністр підкреслив, що не йдеться про послуги, які стосуються членів сім’ї військовозобов’язаного, зокрема дітей. Військово-обліковий документ вимагатимуть при наданні послуг, “необхідних для хорошого життя та особистого комфорту” військовозобов’язаного.
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