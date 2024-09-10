Про це у Фейсбуці поінформував Департамент комунікації Нацполіції України.
«Станом на 10.09.2024 в Україні (від початку повномасштабної війни – ред.) загинули 575 дітей, поранені 1599 дітей, зниклими безвісти вважаються 1916 дітей», – зазначили у поліції.
Як повідомлялося, 22 серпня начальник Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував про сімох травмованих дітей, які були поранені внаслідок російського обстрілу селища Малокатеринівка Запорізької області.
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