Про це у Фейсбуці поінформував Департамент комунікації Нацполіції України.

«Станом на 10.09.2024 в Україні (від початку повномасштабної війни – ред.) загинули 575 дітей, поранені 1599 дітей, зниклими безвісти вважаються 1916 дітей», – зазначили у поліції.

Як повідомлялося, 22 серпня начальник Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував про сімох травмованих дітей, які були поранені внаслідок російського обстрілу селища Малокатеринівка Запорізької області.