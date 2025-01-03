Масштаб руйнувань культурних об’єктів внаслідок російської агресії продовжує зростати: найбільше пам’яток постраждало у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

“На кінець грудня загальна кількість пошкоджених об’єктів культурної спадщини становить 1255, з них 125 – національного значення, 1055 – місцевого значення, 75 – щойно виявлених”, – зазначається в офіційній заяві.

Найбільших втрат зазнала Харківська область – тут зруйновано 324 пам’ятки. У Херсонській області пошкоджено 180 об’єктів, у Донецькій – 164, а в Одеській – 137. Значна кількість пошкоджень також зафіксована у Чернігівській, Київській, Запорізькій, Миколаївській та інших областях.

Через тимчасову окупацію частин Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей складно оцінити точні масштаби руйнувань. Однак відомо, що значна частина культурних об’єктів на цих територіях зазнала ушкоджень.

“На кінець грудня 2024 року майже вся територія Луганської області та значні частини Запорізької, Донецької й Херсонської залишаються під окупацією, що унеможливлює точний підрахунок пошкоджень”, – наголосили в міністерстві.

1 січня 2025 року Київ знову зазнав обстрілів. Російська ракетна атака пошкодила декілька культурних пам’яток у центрі міста.

Уряд України продовжує фіксувати збитки, пов’язані з руйнуванням культурної спадщини, і закликає міжнародну спільноту допомогти у захисті та збереженні національних культурних цінностей.