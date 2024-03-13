«Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 524, Харківській – 338, Херсонській – 149, Київській – 130, Дніпропетровській – 122, Миколаївській – 101, Запорізькій – 100, Чернігівській – 72, Луганській – 67», – повідомила 13 березня пресслужба Офісу генерального прокурора України.

У прокуратурі вказали, що впродовж доби 12 березня внаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області постраждали 10 дітей віком від двох місяців до 17 років, а внаслідок російського удару керованою авіабомбою по Великій Писарівці Сумської області травмовано семирічного хлопчика і восьмирічну дівчинку.