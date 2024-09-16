Міністерство оборони України схвалило використання канадського бронеавтомобіля Roshel Senator MRAP, розробленого для захисту від мін і засідок.

Міноборони повідомляє про це на своєму сайті.

Ці бронемашини, які класифікуються як MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), обладнані амортизаційними сидіннями та мають V-подібне днище, що ефективно розсіює енергію вибуху. Конструкція MRAP включає монолітну бронекапсулу та зовнішні компоненти, такі як шасі, колеса та двигун, які приймають на себе основний удар від вибухів, здатних до 6 кг тротилу, забезпечуючи безпеку екіпажу.

“Бронеавтомобіль Roshel Senator сконструйовано на шасі американського важкого пікапа Ford F-550. Початково машина призначалась для потреб поліції. Для потреб українського війська модель удосконалили”, — відзначили у МОУ. Модернізація включає броню, що захищає від куль і уламків, посилену ходову частину, повний привід та потужний 6,7-літровий турбодизельний двигун.

У травні керівник Roshel, Роман Шимонов, анонсував плани з відкриття виробництва на території України. Загалом, з початку війни з РФ, понад 20 різних моделей бронеавтомобілів класу MRAP були допущені до експлуатації для потреб української армії.

Наприклад, у серпні було схвалено використання Buffalo MPV та шведського БТР PbV 302, який брав участь у конфліктах на Балканах.