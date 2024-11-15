В Україні виявилися незаблокованими російські пропагандистські telegram-канали, які заблоковані для перегляду у багатьох країнах Європи, таких як Франція, Німеччина, Італія та навіть Угорщина, яка відкрито має в ЕС проросійську позицію та політичні зв'язки з владою РФ.

Про це пише видання “Українські новини”.

Так, наприклад, у європейських країнах заблокований пропагандистський ресурс “RT на русском”, але в Україні він доступний для будь-кого, хто бажає зайти на канал.

Тим часом, у країнах ЄС неможливо зайти на сторінку пропагандистського ресурсу.