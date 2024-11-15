Про це пише видання “Українські новини”.
Так, наприклад, у європейських країнах заблокований пропагандистський ресурс “RT на русском”, але в Україні він доступний для будь-кого, хто бажає зайти на канал.
Тим часом, у країнах ЄС неможливо зайти на сторінку пропагандистського ресурсу.
Ще у березні 2022 року у Службі безпеки України поділилися переліком Telegram-каналів, які поширюють пропаганду та фейки і координуються спецслужбами РФ. Повідомлялось, що мова йшла про Telegram-канали Легетимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой та інші, список яких постійно оновлюється.
Але станом на 14 листопада 2024 року ці канали досі доступні для користувачів з України.
У квітні 2024 року розробник та власник месенджера Telergam Павло Дуров повідомив, що Apple вимагає від його компанії обмежити доступ до окремих Telegram-каналів користувачам з України. Дуров нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення він пропонував обмежити роботу Telegram-каналів у Росії та Україні, оскільки вони використовувалися для військової пропаганди. Але станом на зараз ресурси доступні на території України.
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