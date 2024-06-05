Верховна Рада дозволила мобілізовувати на війну засуджених за вбивство однієї людини без жорстокості та без зґвалтування чи сексуального насильства, а також за дрібну корупцію.

Про це свідчать норми відповідного закону 11079-1, який набув чинності, повідомляють “Українськi Новини”.

Відповідно до закону, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не застосовується до осіб, засуджених за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджених за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи засуджених за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1 , 258-258-6, частиною четвертою статті 286-1 , статтею 348 цього Кодексу, а також до засуджених службових осіб, які згідно з пунктом 1 частини третьої примітки до статті 368 цього Кодексу займали особливо відповідальне становище.

Закон передбачає, що Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, які мають судимість за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152 – 156-1 , 258 – 258-6 , частиною четвертою статті 286-1 , статтею 348 Кримінального кодексу України, а також засудженими службовими особами, які згідно з пунктом 1 частини третьої примітки до статті 368 Кримінального кодексу України займали особливо відповідальне становище, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

На військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи засуджені за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1 , 258-258-6 , частиною четвертою статті 286-1 , статтею 348 Кримінального кодексу України, а також засуджені службові особи, які згідно з пунктом 1 частини третьої примітки до статті 368 Кримінального кодексу України займали особливо відповідальне становище.