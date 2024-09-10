Законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді в лютому 2024 року, передбачає створення системи відеонагляду, яка зможе ідентифікувати громадян за допомогою біометричних даних. Серед них — ім’я, дата народження, місце проживання, відцифрований образ обличчя, реєстраційний номер платника податків, а також інформація про транспортні засоби.

Як повідомляє Судово-юридична газета, голова комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас після зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком наголосив на важливості законопроєкту. За його словами, система має стандартизувати технічні та функціональні вимоги для відеомоніторингу на центральному, регіональному та місцевому рівнях.

До об’єктів відеомоніторингу належатимуть фізичні особи, транспортні засоби, публічні місця, заклади освіти, охорони здоров’я та інші території загального користування.

Ідентифікація інформаційного об’єкта “фізична особа” відбуватиметься на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу: ім’я, дата народження/смерті, місце народження, стать, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи, дані про громадянство або його відсутність, відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспортного документа особи (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від ідентифікаційного коду відповідно до закону).

Ідентифікація інформаційного об’єкта “транспортний засіб” здійснюватиметься на підставі таких відомостей про транспорт: марка, модель, колір, рік випуску, номерний знак, інформація про власника (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному держреєстрі підприємств та організацій України (для юридичних осіб), адреса реєстрації місця проживання фізособи або адреса місцезнаходження юрособи.