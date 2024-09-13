На 17% зменшилась кількість справ про шахрайство восени

Про це повідомляє “Опендатабот”.

На початку 2024 року кількість нових кримінальних справ за шахрайство залишалась високою: в середньому, понад 8000 на місяць. Проте, з травня нових проваджень поменшало в 1,4 раза.

У серпні було зафіксовано найнижчу кількість нових справ за шахрайство цьогоріч – 2980 проваджень. Це майже утричі менше, ніж на початку року.

Зазначається, що попри те, що загалом нових проваджень поменшало, більше справ стало доходити до суду: 12 572 справи. Це 24% від усіх відкритих справ цього року. До порівняння, у 2023 році цей показник становив лише 14%.