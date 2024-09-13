За вісім місяців цього року в Україні було відкрито 51 992 кримінальні справи за ст. 190 "Шахрайство", що на 13% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Торік за цією статтею було зафіксовано рекордну кількість справ.

Про це повідомляє “Опендатабот”.

На початку 2024 року кількість нових кримінальних справ за шахрайство залишалась високою: в середньому, понад 8000 на місяць. Проте, з травня нових проваджень поменшало в 1,4 раза.

У серпні було зафіксовано найнижчу кількість нових справ за шахрайство цьогоріч – 2980 проваджень. Це майже утричі менше, ніж на початку року.

Зазначається, що попри те, що загалом нових проваджень поменшало, більше справ стало доходити до суду: 12 572 справи. Це 24% від усіх відкритих справ цього року. До порівняння, у 2023 році цей показник становив лише 14%.