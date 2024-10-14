Про це повідомили у Донецькому обласному ТЦК та СП.
Зазначається, що молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії.
Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників.
“Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних”, — пояснили у військкоматі.
У ТЦК зауважили, що чоловіки від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру “Оберіг” без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.
Актуальність електронних військових документів для чоловіків віком 18-60 років, що перебувають за кордоном, буде перевірятися через взаємодію з ДМС.
“Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактору на процес перевірки. Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, включаючи тих, які перебувають за кордоном”, — додала пресслужба Донецького ТЦК.
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