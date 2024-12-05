5 грудня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №3843, який передбачає створення повноцінного суду присяжних. Ініціатива, що була подана ще в липні 2020 року, отримала підтримку депутатів разом із супутнім законопроєктом №3844, що вносить зміни до законодавства про судоустрій.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Прийнято за основу два закони про суд присяжних.#3843 – Закон про суд присяжнихза основу (232). #3844 – Закон “Про судоустрій” у зв’язку із судом присяжних за основу (237)”, – заявив він.

Новий формат суду стане однією з форм реалізації права громадян України на участь у здійсненні правосуддя. Він функціонуватиме у кримінальних справах на рівні суду першої інстанції. Рішення по суті обвинувачення виноситиме спеціальна Лава присяжних, що складатиметься з восьми осіб, відібраних автоматизованою системою з-поміж громадян, які проживають у відповідному судовому окрузі.

Суддя виконуватиме роль головуючого в процесі, однак не братиме участі у прийнятті вердикту. Остаточне рішення, яке ухвалюватимуть присяжні, буде обов’язковим для судді та стане основою для вироку.

До обов’язків присяжних входитиме участь у засіданнях, дотримання етичних норм, збереження таємниці судових нарад та прийняття справедливих і обґрунтованих рішень. За виконання своїх обов’язків присяжні отримуватимуть грошову винагороду, яка розраховуватиметься на основі окладу суддів місцевих судів.

Запровадження суду присяжних розпочнеться із розгляду справ про особливо тяжкі злочини, за які передбачене довічне позбавлення волі. Протягом двох років після набуття чинності закону цей формат діятиме як пілотний. У майбутньому уряд має підготувати пропозиції щодо розширення функціоналу суду присяжних, зокрема у сфері цивільного судочинства.