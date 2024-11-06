Енергосистема України залежатиме від погодних умов, а тривалі морози можуть викликати дефіцит електроенергії. Взимку українці можуть зіткнутися з відключенням електроенергії за графіками, якщо температура повітря тривалий час знизиться до -10 °C і нижче.

Про це повідомляв радник прем’єр-міністра України та член Наглядової ради “Укренерго” Юрій Бойко під час брифінгу.

“За таких обставин однозначно існуючого парку, враховуючи темпи і графіки відновлення, і відповідно імпортного ресурсу, який буквально тиждень тому було збільшено до 2100 мегават, його все одно не вистачить. І от в такі критично холодні дні нас будуть все ж таки супроводжувати графіки обмежень”, – зазначив Бойко.

За словами Бойка, при температурах до -5 °С обмеження будуть мінімальними, або ж їх не буде взагалі. Однак у морозні періоди від -10 °С і нижче відключення світла можуть тривати від однієї до трьох черг залежно від рівня навантаження на систему.

Він додав, що погодна залежність енергетичної системи України зросла через масштабні пошкодження інфраструктури, що робить енергозабезпечення більш вразливим.

Бойко також зауважив, що “план Б”, який передбачає додаткові заходи для підготовки до екстремальних умов, залишається майже таким самим, як і минулої зими.