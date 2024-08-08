Про це йдеться в картці законопроєкту №11469.

Як йдеться в пояснювальній записці до цього документа, ухвалення закону сприятиме забезпеченню умов для повернення громадян, вимушених їхати з України внаслідок війни, та збереженню за ними українського громадянства.

Це також розширить можливості отримання громадянства України для окремих категорій іноземців та осіб без громадянства.

Пропонується дозволити множинність громадянства (підданства) у кількох випадках:

1. Дитина, що народилася, може одночасно отримати громадянство України та іншої держави.

2. Діти, які є громадянами України, можуть набути громадянство своїх усиновлювачів-іноземців.

3. Громадяни України автоматично отримують інше громадянство через одруження з іноземцем.

4. Громадяни України, які досягли повноліття, можуть автоматично набути інше громадянство за законодавством іноземної держави, якщо не мають підтвердження цього громадянства.

5. Іноземці з певних країн можуть отримати громадянство України у спрощеному порядку.

6. Громадяни України можуть набути громадянство держав, які дозволяють спрощене отримання громадянства для своїх громадян.

Множинність громадянства не буде дозволена для осіб, які мають громадянство Росії або країн, що не визнають територіальну цілісність України.

Документ спрямований на спрощення процесу набуття громадянства України та покращення регулювання правового статусу іноземців і осіб без громадянства, які служили в українських збройних силах або мають родинні зв’язки з такими особами.