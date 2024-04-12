Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі Радіо Свобода.

Гринчук припускає, що влітку може зрости споживання електроенергії через спекотну погоду, оскільки люди користуватимуться системами охолодження.

Заступниця міністра зазначила, що енергетики зараз розбирають завали, оцінюють стан обладнання та намагаються дуже швидко відремонтувати те, що піддається ремонту. Спрогнозувати, чи застосовуватимуть відключення, поки що складно, оскільки “практично щодня відбуваються масовані атаки та додаткові пошкодження”.

“Звичайно, якщо вони продовжуватимуться, то ми реально можемо зіткнутися з обмеженнями. Ми намагатимемося, навіть якщо це доведеться зробити, щоб споживачі мали доступ до електроенергії з періодичністю”, – сказала вона.

Також Світлана Гринчук додала, що графіки були готові ще до початку опалювального сезону, щоб на випадок негативного сценарію розподіл електроенергії був максимально справедливим і всі споживачі були з електроенергією.