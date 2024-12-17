Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект #11469, який передбачає впровадження інституту множинного громадянства.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів.

Окрім цього, парламент доручив окремим голосуванням (150 голосів) звернутися до Конституційного Суду.

Хто зможе отримати множинне громадянство

У законопроєкті, поданому президентом Володимиром Зеленським, пропонується дозволити множинне громадянство у таких випадках:

дитина набуває одночасно громадянство України та іншої держави за народженням;

дитина-громадянин України отримує громадянство своїх іноземних усиновлювачів;

громадянин України автоматично набуває інше громадянство через шлюб з іноземцем;

громадянин України автоматично отримує інше громадянство у разі застосування законодавства іншої держави, якщо він не отримував документ, що підтверджує це громадянство;

іноземці з визначеного переліку країн можуть отримати громадянство України у спрощеному порядку;

громадяни України можуть отримати громадянство держав, які входять до цього ж переліку.

Водночас множинне громадянство не дозволятиметься для осіб, які мають громадянство Росії або держав, що не визнають територіальну цілісність і суверенітет України.