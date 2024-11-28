З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість людей з інвалідністю збільшилася на 300 тисяч.

Про це повідомила міністерка праці та соціальної політики України Оксана Жолнович.

“Людей з інвалідністю стало більше на 300 тисяч. Це будуть різні люди, бо багато хто з літніх людей оформив інвалідність, багато хто ще не оформив інвалідність”, — заявила Жолнович.

За її словами, ця цифра може бути більшою, але станом на листопад 2024 року в Україні нараховується 3 мільйони людей з інвалідністю, що на 300 тисяч більше, ніж до початку війни (2,7 мільйона).