У 2024 році українці стали частіше розлучатися, рідше одружуватися та укладають більше шлюбних контрактів.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Так, понад 72 тис. шлюбів було укладено за перші пів року 2024-го. Це на 15% менше, ніж торік. Натомість шлюбних договорів побільшало на чверть, а розлучень — аж у півтора раза в порівнянні до того ж періоду 2023-го.

72 766 нових сімей створили українці за пів року 2024. Це на 15% менше, аніж за той самий період торік, та на третину менше до 2022 року. Після весільного буму у перший рік повномасштабного вторгнення щороку кількість одружень поступово зменшувалася. Цьогоріч вперше було створено навіть менше нових родин, аніж до війни.

Водночас українці все частіше заклечають шлюбні договори. 3 768 нотаріальних бланків для шлюбного договору використали нотаріуси від початку року. Це на чверть більше, аніж за відповідний період торік.

Де в Україні найбільше одружуються

Київ є незмінним лідером за кількістю шлюбів — 9 392 нових сімей. Друге місце посідає Дніпропетровщина – 7 076 одружень, а замикає трійку лідерів Одещина — 4 896 новостворених сімей.

Після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення Росії два роки поспіль стабільно більшає розлучень. Так, 15 578 розірвань шлюбу було зареєстровано за перші шість місяців 2024 року. Це у 1,5 раза більше за відповідний період минулого року та на 18% більше, ніж за перше півріччя 2021 року.

Антирейтинг міст за кількістю розлучень

У антирейтингу за кількістю розлучень так само лідирує Київ — 2 118 розірвань шлюбу. До трійки потрапила ще Дніпропетровська область (1404 розлучень) та Харківщина (1148 розлучень).

За виключення окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, найменше всього розлучень у Закарпатській області — 224, а найменше одружуються у Чернівецькій області — 1376 нових сімей цьогоріч.