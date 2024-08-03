Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

Зазначається, що розроблений стандарт передбачає п’ять рівнів підготовки. Отриманий людиною базовий рівень підготовки дозволить залучати фахівця до нетехнічного обстеження, а наступний рівень надає можливість проводити технічне обстеження. Далі спеціалістів будуть допускати до розмінування територій, будівель тощо.

“На базі професійного стандарту розроблять відповідний освітній стандарт. Це дозволить після отримання акредитації від Міністерства освіти випускати дипломованих демінерів на рівні з іншими професіями”, — зазначили в міністерстві.

Затверджений професійний стандарт дозволить фахівцям, які мають міжнародний сертифікат, підтвердити свою кваліфікацію в Україні. Це означає також, що українські демінери, що пройдуть навчання за новим стандартом, також зможуть працювати у міжнародних компаніях без потреби починати навчання з самого початку.

“Люди з інвалідністю, включаючи тих, хто має ампутації, можуть працювати на посаді демінера у нетехнічному обстеженні території за допомогою дронів та іншої техніки. Це відкриває довгострокові перспективи для роботи в цій сфері. В Україні є багато можливостей для роботи демінером, і важливо, щоб ветерани могли використовувати свої навички у мирному житті”, — зазначив директор ТОВ “Шериф-Розмінування” Євгеній Антипенко.