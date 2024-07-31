Цю інформацію порталу Yle підтвердили в Асоціації учасників бойових дій Фінляндії (Sodan Kokeneet ry).
За даними Асоціації, фінський доброволець загинув у середині липня на північ від Донецька. Про загибель повідомили родичів солдата, інформацію також підтвердила влада Фінляндії.
Виконавчий директор Sodan Kokeneet ry Юха Креус сказав Yle, що Асоціація співпрацює з фінською та українською владою та отримала дозвіл від родичів на публікацію інформації про загиблого.
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