В Україні з 16 серпня введено в дію закон про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

“16 серпня вводиться в дію закон, який регулює обіг рослин роду конопель у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності”, — йдеться в повідомленні.

Як кажуть у МОЗ, тепер в Україні дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Зокрема, відповідними препаратами дозволяється лікуватися військовослужбовцям, які страждають на ПТСР, мають тривожні розлади, а також пацієнтам з епілепсією, онкохворим і паліативним хворим, які страждають від хронічного болю.

Крім того, канабіс, його смолу, екстракти та настоянки з нього виключено з переліку особливо небезпечних речовин. Їхній обіг тепер дозволений, але з певними обмеженнями.

Відтепер в Україні також дозволяється культивування рослин роду конопель для промислових цілей (за винятком виробництва та/або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин).

Умова, за якої таке культивування дозволено, — використання насіння, зібраного з сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканабінолу не перевищує 0,2%.

З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не повинен перевищувати 0,3%.

Щоб забезпечувати вирощування медичного канабісу в Україні, розроблено ліцензійні умови, які незабаром повинен буде розглянути і затвердити Кабмін. Також під ліцензійний контроль підпадатиме весь ланцюг обігу медичних конопель — від імпорту чи вирощування до продажу пацієнтам в аптечних мережах.

Серед вимог до культивування рослин роду конопель: