За результатами моніторингу за перший квартал 2024 року, фактична кількість працюючих державних службовців складає 159 333 особи. Упродовж трьох місяців їх стало менше на 571.

Про це повідомляє Національне агентство з питань державної служби (НАДС).

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні налічувалося 159 333 державних службовців, у першому кварталі їх кількість зменшилася на 571. Кількість вакантних посад на державній службі зросла на 1667 – до 40 769.

З усієї кількості держслужбовців лише 4 180 (з них 812 – жінки) мобілізовано або проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад. Ця кількість упродовж трьох місяців зросла на 42 особи (з них 38 – жінки).

З початку повномасштабної агресії 138 державних службовців загинули, а 263 – зазнали поранення.

1180 державних службовців наразі перебувають за кордоном. Упродовж трьох місяців їх стало менше на 204 особи.