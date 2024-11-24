В Україні налічується близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, і їхня кількість продовжує зростати через активізацію бойових дій та евакуацію жителів із небезпечних регіонів.

Про це заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в інтерв’ю Укрінформу.

“Наразі йдеться про приблизно 5 мільйонів осіб ВПО, які змушені були свого часу тікати від війни, від окупації російського агресора, які були змушені залишити свої домівки у пошуках відносної безпеки та спокою”, – зазначив політик.

Він додав, що цифри є орієнтовними, оскільки частина переселенців згодом залишає країну або повертається до тимчасово окупованих територій.

За словами Ткаченка, найбільше переселенців додалося після посилення бойових дій на Донеччині та Харківщині. Мова йде про такі міста, як Курахове, Селидове, Покровськ, Вовчанськ і Куп’янськ, де оголошували примусову евакуацію.

“До нас, як до народних депутатів і співзасновників громадської організації «ВПО України», з початку нової хвилі евакуації, починаючи з травня цього року, вже звернулося близько 15 тисяч осіб, які виїхали зі своїх рідних міст і сіл. Щодо загальної кількості, за моїми оцінками, це більше 200 тисяч”, – наголосив депутат.

Політик також підкреслив, що евакуація триває, а значна частина внутрішніх переселенців досі потребує допомоги в адаптації та забезпеченні життєвих умов.