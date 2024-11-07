В Україні приблизно 8 мільйонів громадян не працюють і не шукають роботу. Їхнє повернення на ринок праці стало одним із ключових завдань уряду.

Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна на Київському економічному міжнародному форумі, повідомляє “Укрінформ”.

До економічно неактивного населення належать люди з інвалідністю, ветерани, які не змогли працевлаштуватися, та жінки, які стикаються з труднощами у поєднанні роботи та сімейних обов’язків. Бережна підкреслила, що держава має сконцентрувати зусилля на підтримці цих груп.

Заступниця міністра також нагадала про вже існуючі програми, які допомагають українцям підвищити конкурентоспроможність на ринку праці.