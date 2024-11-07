Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна на Київському економічному міжнародному форумі, повідомляє “Укрінформ”.
До економічно неактивного населення належать люди з інвалідністю, ветерани, які не змогли працевлаштуватися, та жінки, які стикаються з труднощами у поєднанні роботи та сімейних обов’язків. Бережна підкреслила, що держава має сконцентрувати зусилля на підтримці цих груп.
Заступниця міністра також нагадала про вже існуючі програми, які допомагають українцям підвищити конкурентоспроможність на ринку праці.
“Наприклад, Служба зайнятості пропонує ваучери на перенавчання, платформа Coursera запустила проєкт ReSkill UA, у якому надає 30 тисяч стипендій. Але, враховуючи глобальний дефіцит кадрів на ринку, це крапля в морі. Тому нашим спільним завданням має стати збільшення програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці”, — додала заступниця міністра.
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