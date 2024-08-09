В Україні циркулює щонайменше 10 підтипів коронавірусу, включаючи штам FLiRT, який є субваріантом Omicron.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоровʼя Ігор Кузін.

В Україні наразі циркулює щонайменше 10 підтипів коронавірусу, включаючи новий штам FLiRT, виявлений у березні. За останній місяць спостерігається зростання захворювань, але епідемічні прогнози поки що відсутні.

Новий штам SARS-CoV-2, який постійно мутує, поширюється в Україні, де наразі циркулює щонайменше 10 різних підтипів. Останнім ідентифікованим штамом є FLiRT, зареєстрований у березні цього року.

Головний санлікар зазначив, що в США захворюваність зросла в середньому на 20%, аналогічні тенденції спостерігаються і у Великій Британії.

“У людей, які мають проблеми з імунітетом, імуноскомпрометований стан або супутні захворювання неінфекційної природи, вони більш схильні до захворювання і навіть до повторного захворювання ковідом. Людина, яка не має повного курсу щеплень, також більш схильна до того, щоб знову захворіти ковідом”, — каже Кузін.

Він повідомив, що наразі немає даних про небезпечність нового штаму або його здатність викликати серйозні ускладнення.