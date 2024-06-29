Про це в коментарі “Комерсант Український” розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Як пояснив міністр, стратегія Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) передбачає глобальний дефіцит кадрів у медичній сфері до 2030 року. При цьому, під найбільшим ризиком перебувають ті країни світу, де є збройні конфлікти. Для зменшення наслідків, Україна співпрацює з ВООЗ та розробляє стратегію.

“ВООЗ направив до нас місію. Група експертів подивилася усю нашу підготовку по медичних кадрах, подивилася демографічну ситуацію, і зараз допомагає Міністерству охорони здоров’я розрахувати ту кількість спеціалістів, яка нам буде потрібна у 2030, і плюс роках”, — сказав Ляшко.

Він наголосив, що лікарів готують не рік або два, а йдеться про шість років дипломної підготовки, інтернатуру і професійний розвиток під час всього професійного життя. За словами очільника МОЗ, на 2025 рік потрібне державне замовлення для навчання в медичних вишах тієї кількості лікарів, яких випустять у 2030, 2031 і 2032 роках для того, щоб поповнити можливий дефіцит кадрів, який може виникнути.

Ляшко уточнив, що зараз складно визначити, в яких областях України найбільше не вистачає лікарів через воєнний стан.

“Ми не можемо порівнювати наявність медичних працівників за 30 км від лінії фронту, і, наприклад, у Закарпатській області. Зовсім інші специфіки. І тому, ми не можемо говорити про те, що десь не вистачає по регіонах. Ми говоримо в цілому, про всю кількість українців, яка проживає, на те навантаження, яке є, і дивимось далі госпітальною мережею”, — пояснив Ляшко.

Додамо, що раніше на Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC2024) у Берліні, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко казав про те, що для відновлення медичної системи протягом наступних 10 років, Україна потребує близько 14 млрд доларів.