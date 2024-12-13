В Україні немає проблем із будівництвом фортифікаційних споруд, — Сили підтримки ЗСУ

Військові частини України забезпечені всім необхідним для будівництва фортифікаційних споруд, і на сьогодні жодних проблем у цьому напрямку немає.

Про це заявив полковник Володимир Гусар, заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ, під час брифінгу, повідомляє “РБК-Україна”.

“На даний час проблем з фортифікаційними спорудами на будь-якому напрямку в нас немає. На сьогодні здійснюється забезпечення всіма необхідними матеріалами для військових частин, підрозділів, які знаходяться на передній лінії”, — зазначив Гусар.

Також триває будівництво фортифікацій на інших рубежах. Воно здійснюється за підтримки обласних військових адміністрацій або за їхні кошти.

Полковник додав, що попередні розмови про проблеми з фортифікаціями вже неактуальні, і навіть раніше “кричущих проблем із фортифікаціями і не було”.