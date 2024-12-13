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В Україні немає проблем із будівництвом фортифікаційних споруд, — Сили підтримки ЗСУ

Військові частини України забезпечені всім необхідним для будівництва фортифікаційних споруд, і на сьогодні жодних проблем у цьому напрямку немає.

П’ятниця, 13 грудня 2024, 18:15

Про це заявив полковник Володимир Гусар, заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ, під час брифінгу, повідомляє “РБК-Україна”.

“На даний час проблем з фортифікаційними спорудами на будь-якому напрямку в нас немає. На сьогодні здійснюється забезпечення всіма необхідними матеріалами для військових частин, підрозділів, які знаходяться на передній лінії”, зазначив Гусар.

Також триває будівництво фортифікацій на інших рубежах. Воно здійснюється за підтримки обласних військових адміністрацій або за їхні кошти.

Полковник додав, що попередні розмови про проблеми з фортифікаціями вже неактуальні, і навіть раніше “кричущих проблем із фортифікаціями і не було”.

Теги: Війна в Україні, Володимир Гусар, укріплення, фортифікаційні споруди

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