Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський.
1 вересня Лукасевич почне виконувати обов’язки посла Польщі в Україні. Нещодавно кілька нових польських послів також розпочали свою діяльність в інших країнах, зокрема Ян Томбінський, колишній посол ЄС в Україні, став послом Польщі в Німеччині.
52-річний Лукасевич, польський військовий і дипломат, призначений послом Польщі в Україні. Він має військову освіту та досвід у безпекових питаннях, зокрема, служив у місіях в Іраку, Пакистані та Афганістані.
Після звільнення з армії у званні полковника, з 2012 по 2014 рік обіймав посаду посла в Афганістані, а потім займався науковою та експертною діяльністю.
Він замінить Ярослава Гузи.
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