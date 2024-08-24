З 1 вересня в Україні розпочне свою діяльність новий посол Польщі Пьотр Лукасевич, який є колишнім військовим і дипломатом, а також експертом у сфері безпеки.

Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

1 вересня Лукасевич почне виконувати обов’язки посла Польщі в Україні. Нещодавно кілька нових польських послів також розпочали свою діяльність в інших країнах, зокрема Ян Томбінський, колишній посол ЄС в Україні, став послом Польщі в Німеччині.

52-річний Лукасевич, польський військовий і дипломат, призначений послом Польщі в Україні. Він має військову освіту та досвід у безпекових питаннях, зокрема, служив у місіях в Іраку, Пакистані та Афганістані.

Після звільнення з армії у званні полковника, з 2012 по 2014 рік обіймав посаду посла в Афганістані, а потім займався науковою та експертною діяльністю.

Він замінить Ярослава Гузи.