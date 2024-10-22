Уряд України оголосив про запровадження безпрецедентної кампанії з перевірки медичних довідок усіх державних службовців. Основна мета - забезпечити прозорість та об'єктивність у процесі призначення на посади, виключити можливість обману та фальсифікацій.

Про це заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила в ефірі телемарафону.

“Притягнення до відповідальності осіб, причетних до фальшувань та зловживань, а також невідкладні зміни до законодавства – на все про все є дуже мало часу і президент чекає результату. Уряд відповідає за закондавчі ініціативи – зокрема МОЗ та Мінсоцполітики повинні невідкладно подати зміни до законодавства, прийняти їх та ввести в дію. У нас є місяць на такі зміни”, – наголосила заступниця.

Вона закликала Міністерство охорони здоров’я та Міністерство соціальної політики без зволікання розробити та подати відповідні законопроєкти до Верховної Ради, а також забезпечити їхнє швидке розглядання та набрання чинності.

За словами заступниці керівника ОП, на реалізацію цих завдань є лише місяць, що вимагає від усіх причетних максимально ефективних та скоординованих дій.