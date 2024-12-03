З 1 грудня 2024 року в Україні підвищується військовий збір з 1,5% до 5% для фізичних осіб, що продають рухоме майно впродовж одного року. Це стосується легкових автомобілів, мопедів і мотоциклів.

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

“Відповідно до внесених змін з 1 грудня 2024 року змінюється податок на військовий збір з 1,5% до 5% на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна впродовж одного року: легкових автомобілів, мопедів і мотоциклів. Цю норму регулює ст. 173 Податкового кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Якщо власник транспортного засобу вирішить продати свій автомобіль протягом одного року, йому потрібно буде сплатити відповідний податок.

продаж першого авто – 0 %;

продаж другого авто – 5 % від вартості авто + військовий збір – 5%*;

продаж третього і більше – 18 % від вартості авто + військовий збір – 5%*.

Зміни стосуються також інших видів рухомого майна, таких як автобуси, вантажівки, причепи, трактори та спецтехніка, з 5% податком на та 5 % військовим збором на перший продаж.

“При продажу третього та наступного автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 18 % і військовий збір 5 %* від оціночної вартості”, — зазначили у відомстві.

Зазначається, що для військовослужбовців ставка військового збору лишається на рівні 1,5 %.

Для перереєстрації транспортного засобу на нового власника необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Послуги надаються за талонами, що доступні через онлайн-функціонал Е-запис або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС.