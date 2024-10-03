В Україні планують мобілізувати ще 200 тисяч новобранців до кінця року, але ці плани навряд чи вдасться реалізувати.

Про це пише The Times із посиланням на секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної оборони Романа Костенка.

Видання зазначає, що Росія набирає близько 30 000 військових щомісяця, якщо вірити підрахункам НАТО.

“Ціль у 200 000 може бути все більш необхідною, але її також стає все важче досягти”, — йдеться у публікації.

Працівник одного з територіальних центрів комплектації в Одесі розповів журналісту The Times, що його відомство значно відстає від поставлених цілей.

“Ми не мобілізуємо навіть 20 відсотків від того, що потрібно. Одеська область одна з найгірших у списку”, — сказав він, додавши, що в деякі дні роздавали понад 100 повісток, але відгукувалася лише жменька чоловіків.

У розмові з журналістом чоловік поскаржився на картину корупції, безгосподарності та розчарування у своєму відділі, через що “неможливо досягти наших цілей”. За його словами, колеги брали хабарі в тисячі доларів, щоб підробити звільнення від служби.

У деякі дні більше половини чоловіків, які приходять до ТЦК, мають захворювання, несумісні зі службою, наприклад, туберкульоз, гепатит або ВІЛ.