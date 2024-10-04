До кінця 2024 року в Україні планують мобілізувати до війська ще 200 тисяч людей. Раніше у Верховній Раді казали, що загалом за рік призвати прагнуть 120 тисяч.

Про це пише видання Sunday Times, посилаючись на народного депутата та секретаря Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка.

Журналісти також взяли коментар у одного зі співробітників ТЦК в Одесі. Він зазначив, що їхнє відомство мобілізує “менше ніж 20 відсотків від необхідного”, і підкреслив, що “Одеська область — одна з найгірших у цьому плані”.

За його словами, інколи в місті видавали понад 100 повісток за день, але відгукувалася на них лише невелика частина чоловіків. Також буває, що значна кількість тих, хто зголошується пройти медичний огляд, має серйозні проблеми зі здоров’ям, через що їх визнають непридатними до служби. Зокрема, йдеться про хвороби, такі як туберкульоз, гепатит або ВІЛ.

Працівник ТЦК висловив думку, що процес призову в Україні потребує аудиту під керівництвом НАТО. Він вважає, що частину допомоги від союзників варто спрямувати на підвищення зарплат військовослужбовцям.

“Але якщо нічого не зміниться, ми залишимось у цій патовій ситуації”, — цитують його слова журналісти.

Варто згадати, що після набуття чинності закону про мобілізацію президент Володимир Зеленський заявляв про збільшення темпів мобілізації в країні. Заступник голови парламентського Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції Руслан Горбенко також повідомляв, що цього року планують мобілізувати 120 тисяч осіб.

Однак, за словами депутата Костенка, нещодавно рівень мобілізації знизився після кількох місяців дії закону. Він наголошує на необхідності “радикальних” заходів, таких як зниження призовного віку.